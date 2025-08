Milano e i cantieri fermi: cosa non si dice

Le famiglie milanesi in attesa di una casa si trovano in un limbo burocratico: il tavolo istituzionale può davvero risolvere la situazione?

Diciamoci la verità: la situazione dei cantieri bloccati a Milano è un fallimento che grida vendetta. Un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, la prefettura e i rappresentanti delle famiglie che non riescono a entrare nelle loro case non è altro che un tentativo di mettere una pezza a una situazione che ha del grottesco. Mentre i cittadini attendono da anni, le autorità si riuniscono in discussioni che, a conti fatti, sembrano più un gioco di prestigio che una reale volontà di risolvere i problemi.

Ti sei mai chiesto perché ci troviamo in questo limbo?

Un tavolo che si muove lentamente

Il tavolo istituzionale, che dovrebbe partire a settembre, è stato presentato come la soluzione ai problemi delle famiglie che hanno acquistato case, ma si trovano ancora bloccate tra burocrazia e inchieste. È un passo necessario, certo, ma non possiamo ignorare la realtà: questo tavolo è solo l’ennesima dimostrazione di come la macchina burocratica funzioni a rilento nel nostro Paese. L’incontro, durato meno di due ore, ha lasciato molti a chiedersi: che cosa si possono aspettare i cittadini da un confronto che sembra più un atto formale che una vera occasione di cambiamento?

Filippo Borsellino, portavoce del Comitato delle famiglie sospese, ha espresso speranza per un coinvolgimento anche del Governo. Ma chi non lo sa? Le speranze si sono già trasformate in delusioni per molti. Le famiglie coinvolte si aspettano risultati concreti, ma la realtà è meno politically correct: la burocrazia è un labirinto difficile da attraversare, e chi ci rimette è sempre e solo il cittadino. Ma quante volte ci siamo trovati a fare i conti con una burocrazia che sembra avere vita propria?

I numeri scomodi della situazione

La situazione è grave e i numeri parlano chiaro. Si stima che circa 4.500 famiglie siano colpite da questo blocco. E se pensiamo che dal 2015 a oggi ci sono stati circa 50.000 alloggi realizzati a Milano con problematiche contestate dalla procura, la gravità della situazione diventa ancora più lampante. Ma perché nessuno si interroga veramente su come sia possibile che, in una grande città come Milano, ci siano così tanti cantieri fermi? Non è ora di chiedere conto a chi di dovere?

Le famiglie si sentono in trappola, e l’ipotesi di una class action contro Comune e costruttori non è più solo un pensiero. È un grido di aiuto da parte di chi ha investito i propri risparmi in una casa che non potrà mai abitare. E mentre il sindaco spera nell’approvazione della Regione e del Governo, i cittadini stanno perdendo la pazienza. La situazione è diventata insostenibile, e non possiamo continuare a girarci attorno senza agire.

Conclusioni che disturbano

Il re è nudo, e ve lo dico io: il tavolo istituzionale è solo un palliativo, non una soluzione. Mentre i politici si affannano a trovare un modo per risolvere la questione, le famiglie continuano a rimanere in un limbo che sembra non finire mai. La speranza di una risoluzione rapida è solo un’illusione, e la reale responsabilità di questa situazione ricade su chi, negli anni, ha permesso che la burocrazia prendesse il sopravvento sulla vita delle persone. Ma chi avrà il coraggio di affrontare questa realtà?

Invitiamo tutti a riflettere su quanto sta accadendo. Il diritto alla casa è un diritto fondamentale, e non possiamo permettere che venga calpestato da lungaggini burocratiche e da una mancanza di volontà politica. È ora di alzare la voce e chiedere un cambiamento reale, non solo parole. Non è forse giunto il momento di chiedere a gran voce ciò che ci spetta?