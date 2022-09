Milano e la passione per i Rooftop: aperitivo con vista sulla città

Apprezzata per l’organizzazione metodica e la pulizia, offre ai chi la vive o la visita anche tutta una serie di occasioni di svago dallo shopping alla ristorazione, all’imperdibile happy hour, autentica tradizione da viversi anche in quota.

Turisti e milanesi apprezzano il fascino delle terrazze e dei tetti panoramici, dove degustare i migliori cocktail, deliziosi aperitivi o consumare una cena stellata, godendo di una vista ineguagliabile sulla città.

Apprezzata quale capitale della moda e del design, Milano non perde occasione di mostrarsi attraverso i tanti volti che ne contraddistinguono le sembianze.

Metropoli, famoso polo finanziario, e sede della Borsa italiana, la città meneghina si lascia ammirare e, senza ritrosie, punta sull’eleganza e sull’armonia delle forme fra architetture classiche e moderne, e una forte componente culturale.

Apprezzata per l’organizzazione metodica e la pulizia, offre ai chi la vive o la visita anche tutta una serie di occasioni di svago dallo shopping alla ristorazione, all’imperdibile happy hour, autentica tradizione da viversi anche in quota, grazie ai famosi Rooftop, i tetti da cui godere una vista impareggiabile sulla città, sorseggiando un aperitivo o assaporare una cena gourmet.

In città alla scoperta dei Rooftop

Per vivere la città in totale autonomia, e andare alla scoperta dei tanti angoli che la caratterizzano, valutate il noleggio auto Milano si svelerà in tutta la sua bellezza.

Fra le occasioni più distensive, dopo una giornata passata a scoprire apprezzabili meraviglie, non resta che ammirare Milano dall’alto dei tetti, a scelta fra le tante splendide balconate a partire dalla leggendaria Terrazza Martini, un autentico pezzo di storia, un’ambientazione minimalista per uno dei Rooftop più eleganti della città.

Per beneficiare di una splendida vista sulle Guglie del Duomo non può mancare la Food Hall del palazzo de La Rinascente. Annoverata fra le terrazze di maggior classe della città, la balconata offre un’atmosfera seducente e un menù estremamente ricco, equamente diviso fra proposte classiche e contemporanee.

Su piazza del Duomo valutiamo con estremo interesse anche l’affaccio offerto dalla Terrazza di Giacomo Arengario, che sovrasta un raro esempio di architettura Déco, un edificio dal fascino senza tempo che oggi ospita il Museo del Novecento. Estremamente interessante la proposta della Terrazza di Giacomo Arengario, capitanata dagli immancabili tradizionali salatini milanesi e dai migliori drink.

In pieno centro città, con affaccio sul Duomo, anche la Terrazza Aperol, sita al primo piano del Mercato del Duomo, dove gustare deliziose pietanze e bevande, e partecipare a uno dei tanti eventi e dj set, ospitati abitualmente dalla struttura.

Si prosegue con Terrazza Triennale – Osteria con vista, presente al quarto piano della Triennale, dove gustare una cucina prelibata e sgargianti cocktail, per un aperitivo o un dopocena indimenticabile.

Avanzando, senza un reale ordine d’importanza, possiamo valutare una visita alla terrazza super panoramica dell’Hyatt Centric Milan Centrale (ex LaGare), apprezzare Rooftop di pregio quali il ristorante Torre con terrazza triangolare, posta al sesto piano della bianchissima torre geometrica che ospita la Fondazione Prada, progettata dallo studio di architettura OMA.

Al nono piano del The Brian&Barry Building apprezzabile il panorama di ‘A’ Riccione Terrazza 12’ con un’interessante proposta a base di piatti di pesce e crudi di mare e, non ultime, le formule proposte da Clèr, SunEleven Rooftop, e dalla terrazza del Radio Rooftop Milano, che offre una vista impareggiabile a 360 gradi sulla città.