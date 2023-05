Milano, è scomparsa Giulia Tramontano: 29enne al settimo mese di gravidanza

Si sono perse le tracce di Giulia Tramontano, 29enne incinta di sette mesi. Della giovane la famiglia non ha più notizie da sabato sera, quando è scomparsa da Senago, dove vive con il fidanzato.

Scomparsa da Senago Giulia Tramontano, 29enne incinta al settimo mese: famiglia scettica sull’allontanamento volontario

Originaria di Napoli, Giulia Tramontana s’è spostata nel comune milanese da cinque anni, dove vive insieme al fidanzato. Proprio lui s’è rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

Capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Queste le informazioni sulla ragazza diffuse anche attraverso i social. I carabinieri sono in contatto con i familiari e conoscenti per comprendere il contesto da cui la 29enne si è allontanata.

Come riportato dalla famiglia, l’ultimo contatto con Giulia risale allo scorso sabato, anomalia considerato che i suoi parenti sono soliti sentirla almeno una volta al giorno. Non pare che avesse problemi psicologici o di altro genere.

Il cellulare di Giulia Tramontano risulta spento e considerato che la ragazza non dispone di un’auto, potrebbe essersi allontanata a piedi. I familiari comunque faticano a spiegarsi un possibile allontanamento volontario. Giulia avrebbe con sé soltanto il passaporto: gli altri documenti d’identità sarebbero stati ritrovati in casa.

Alcune indiscrezioni parlano di una lite con il fidanzato prima della scomparsa. I carabinieri di Senago sono al lavoro per ritrovare la ragazza e indagare sul fatto. Per eventuali segnalazioni, oltre che alle forze dell’ordine, è possibile rivolgersi anche all’associazione Penelope Lombardia, che è in costante contatto con la famiglia di Giulia, chiamando il numero 380-7814931.