Milano: Efe Bal, 'trans picchiata episodio grave, polizia arresti chi delinque in stazione Centrale'

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "Non mi sembra che una trans abbia mai creato disordine pubblico, hanno sbagliato ed è un episodio grave. Invece di manganellare trans o gay, la polizia dovrebbe arrestare chi delinque veramente, come spesso accade in stazione Centrale". Lo dice all...

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – "Non mi sembra che una trans abbia mai creato disordine pubblico, hanno sbagliato ed è un episodio grave. Invece di manganellare trans o gay, la polizia dovrebbe arrestare chi delinque veramente, come spesso accade in stazione Centrale". Lo dice all'Adnkronos Efe Bal, riferendosi al video diffuso in rete dei quattro agenti di polizia che prendono a manganellate una donna, probabilmente trans.

Di sicuro secondo Efe Bal si deve analizzare bene la situazione: "Mi sembra strano -sottolinea- e bisogna in ogni caso capire cos'è successo veramente. Non ho mai sentito una cosa del genere qui, in Italia; non mi sembra un posto in cui i poliziotti picchiano qualcuno. La polizia normalmente non è aggressiva, ci vuole tanto perché arrivi a picchiare, ripeto, bisogna capire cos'è successo".

Certo le immagini mostrano ''un episodio molto grave. Per me l'Italia non è un paese omofobo e razzista, ma posso dire una cosa: "io sono nata a Instanbul e abbiamo un detto: 'da un pelo dell'orso non puoi avere una pelliccia e da un poliziotto non puoi avere un amico', perché forse a volte i poliziotti usano il loro potere sulle persone sbagliate, invece di colpire i veri delinquenti, anche se in Italia i poliziotti sono di solito gentili e io non ho mai visto episodi simili".