Milano, entra al cinema senza Green pass: 68enne multato e denunciato

Un uomo di 68 anni è entrato al cinema senza Green pass e per questo è stato multato e denunciato. Il fatto è accaduto a Milano. L’uomo ha violato le regole sul certificato verde obbligatorio nei luoghi al chiuso.

Un uomo di 68 anni è stato denunciato dalla polizia perché è entrato al cinema senza Green pass e di conseguenza non ha voluto mostrarlo agli agenti. Sarà la prima persona nella città di Milano a dover pagare una multa di 400 euro per non aver esibito il lasciapassare. Il fatto è accaduto nella serata di giovedì 12 agosto, poco prima delle 22, in via Pitteri. Il 68enne era riuscito ad entrare nel cinema all’aperto ‘Arena Milano Est’, in zona Lambrate, nonostante il tentativo di fermarlo dei gestori dello spazio, visto che non poteva accedere senza il Green pass.

A quel punto hanno chiamato la polizia.

Al cinema senza Green pass: è stato denunciato

L’uomo di 68 anni non ha voluto mostrare il Green pass neanche agli agenti, spiegando che si tratta di una violazione della ‘privacy’ e per questo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza al pubblico ufficiale, per il comportamento che ha avuto con gli agenti che sono intervenuti. Per quanto riguarda la mancata esibizione del Green pass, invece, ha ricevuto una sanzione amministrativa da 400 euro, così come previsto dalla legge.

Non è la prima volta che accade che qualche persona tenta di entrare in qualche luogo senza il certificato, ma a Milano l’uomo è il primo ad aver ricevuto una multa e ad essere stato denunciato.

Al cinema senza Green pass: le regole

Per andare al cinema è necessario essere in possesso del Green pass, in alcune città anche nei cinema all’aperto. A stabilirlo il decreto del Governo che ha reso obbligatorio il certificato a partire dal 6 agosto.

Il Green pass si può ottenere facendo il vaccino anti-Covid o con un tampone negativo. Il certificato può essere cartaceo o digitale ed è diventato un vero e proprio lasciapassare per poter svolgere attività, entrare in luoghi al chiuso e partecipare ad eventi. Il cinema, e in alcuni casi anche il cinema all’aperto, è uno di quei luoghi in cui è necessario esibire il green pass per entrare.