Milano, esplode una tubatura: allagata via Padova

Attimi di tensione in un quartiere di Milano. Una tubatura è esplosa allagando totalmente la carreggiata.

A Milano un quartiere è finito totalmente nel caos dopo che una tubatura è esplosa ha allagato completamente via Padova. Diversi nel frattempo i disagi sia ai residenti che alla circolazione. A testimoniare quanto avvenuto un filmato che è stato diffuso in esclusiva dalla testata Leggo.

Milano esplode tubatura, l’intervento della Polizia locale

L’esplosione della tubatura nel quartiere milanese ha richiesto l’intervento della Polizia locale che ha disposto la chiusura al transito di circa 500 metri di carreggiata. Stando a quanto scrive Leggo, e reso noto dalla polizia locale, il tratto di strada interessato potrebbe rimanere chiuso fino alle 6 del mattino di lunedì 1 novembre quando interverrà la società preposta a riparare il danno e a ristabilire la situazione.

Milano esplode tubatura, tre i palazzi senz’acqua

Sono stati evidenti i disagi alla circolazione. Stando a quanto appreso sarebbero tre le palazzine coinvolte dall’assenza di acqua. Disposta inoltre la deviazione al traffico del tratto di strada per veicoli e mezzi pubblici con conseguenti disagi.

Milano esplode tubatura, i precedenti

A Milano un episodio simile è accaduto qualche giorno fa, quando lo scoppio della tubatura di viale Lucania ha portato all’allagamento del quartiere di Corvetto situato nell’area sud-est di Milano.

Stando a quanto riporta fanpage.it e segnalato da comunicati-stampa.net, anche in questo caso sono state diverse le difficoltà alla circolazione sia per pedoni che automobilisti.

A seguito della vicenda, è intervenuta Codacons che ha annunciato: “È necessario che la salvaguardia degli utenti della strada venga garantita, la sicurezza sulle strade è un diritto. Per tale motivo il Codacons presenta esposto in Procura per indagare sull’accaduto e diffida il Comune di Milano, al fine di effettuare i dovuti controlli sulle tubature della zona.’’