Milano: eurodeputata Comi condannata a 4 anni e 2 mesi in processo 'Mensa dei poveri' (2)

(Adnkronos) – La corte, presieduta dal giudice Paolo Guidi, ha riconosciuto per Lara Comi la riqualificazione di un reato – come chiesto dalla procura anche per Zingale (condanna a due anni) e Bergamaschi (6 mesi di pena) – e ha riconosciuto la truffa limitatamente al contratto con Giovanni Enrico Saia, rapporto lavorativo in vigore dal settembre del 2016 al 31 dicembre 2017.

La condanna più pesante, sono 11 quelle complessivamente inflitte dai giudici della sesta sezione, è per l'imprenditore Daniele D'alfonso (6 anni e 6 mesi), tante le assoluzioni – una cinquantina – alcune di primo piano come per l'ex consigliere comunale di FI a Milano Pietro Tatarella – non ha trattenuto le lacrime al termine della lettura del dispositivo – e Fabio Altitonante, già consigliere regionale e assessore in Lombardia, assolti perché il fatto non sussiste. Un anno e un mese la condanna per l'allora deputato degli 'azzurri' Diego Sozzani, nel 2009 presidente della Provincia di Novara, un anno e quattro mesi invece per il giornalista Andrea Aliverti imputato nell'inchiesta sul presunto "sistema" di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia, che vedeva al centro l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, presunto "burattinaio del sistema" e che nell'ottobre del 2021 ha patteggiato una pena a 4 anni e 10 mesi.

Per Lara Comi i giudici hanno stabilito anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per cinque anni, interdizioni simili sono scattate anche per altri condannati. Le motivazioni della sentenza, per alcuni capi di imputazione è intervenuta la prescrizione, saranno rese tra 90 giorni.