Milano: eventi e iniziative per animare piazzale Stazione Centrale, sponsor cercasi

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Piazza Duca d’Aosta, il piazzale antistante la Stazione Centrale di Milano, diventerà un palcoscenico per eventi, progetti e iniziative di qualità aperte alla cittadinanza. L’Amministrazione comunale intende realizzare un palinsesto di appuntamenti in grado di valorizzare l'area per il 2023-2024. Le linee di indirizzo per l’individuazione di sponsor tecnici che propongano e realizzino le attività sono state approvate oggi dalla Giunta.

"Attraverso questa ricerca di sponsorizzazioni, vogliamo ridare dignità a piazza Duca d’Aosta e a tutta l’area della Stazione Centrale e trasformare quello che oggi sembra diventato, specie in alcune ore, un 'non luogo' in un grande playground metropolitano, sempre attivo, sempre vitale, sempre popolato da eventi -spiega l'assessora al Turismo Martina Riva-. Il Comune farà la propria parte, abbattendo il più possibile oneri e canoni di occupazione a tutti coloro che vorranno darci una mano, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, abbiamo bisogno di quella Milano che, da sempre, sa rimboccarsi le maniche e fare fronte comune nel momento della necessità".

Per questo, aggiunge Riva, "chiediamo a tutti gli stakeholders, associazioni, fondazioni, imprenditori, soggetti del Terzo settore, di mettersi in gioco: chiunque abbia una buona idea per animare la piazza, che si tratti di un evento di intrattenimento o di un'iniziativa culturale, di una manifestazione sportiva, di una rassegna o di un evento a carattere sociale, partecipi al bando e ne parli con noi".

Si tratta di "una iniziativa molto interessante che consentirà di promuovere correttamente un'area importante della città e di portare più sicurezza in totale sintonia con le misure complessive già messe in atto", sottolinea l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. Nelle prossime settimane sarà aperta una procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli sponsor. Al bando potranno rispondere soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni, soggetti del Terzo settore.

Tra i criteri oggetto di valutazione del progetto ci saranno l’originalità e la qualità della proposta, l’impatto scenografico dell’iniziativa rispetto alle caratteristiche architettoniche della piazza, la durata dell’iniziativa, la sostenibilità energetica complessiva della proposta e l’utilizzo di tecnologie innovative.

La piazza dovrà essere lasciata libera da novembre a metà gennaio, per consentire lo svolgimento delle iniziative del Natale.