Milano: figlio La Russa indagato, testimone 'ragazza non era alterata'

Milano, 14 lug. (Adnkronos) – "Non una persona particolarmente alterata". E' questo, da quanto si apprende, la descrizione che una testimone ha reso agli uomini della squadra Mobile di Milano che indagano su Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale. La testimone è una ragazza, amica della presunta vittima, che proprio la sera tra il 18 e il 19 maggio scorso conosce, in discoteca, la 22enne che ha denunciato di aver subito lo stupro.