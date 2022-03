Milano: fino al 12 marzo per partecipare a 'Figurarsi', concorso arti visive per giovani

Milano, 2 mar. (Labitalia) – Mettersi in gioco con la propria creatività. È possibile grazie a FigurArsi, il contest creativo nelle discipline delle arti visive – audiovisivo, fotografia, arti figurative – per giovani tra i 16 e i 18 anni, studenti e non, con una particolare attenzione a coloro che provengono da contesti con minori opportunità.

Le ragazze e i ragazzi possono iscriversi e candidare le proprie creazioni sino al 12 marzo 2022, nuova data di scadenza del contest. La partecipazione è individuale e gratuita. Il concorso è promosso e organizzato da Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Milano Scuole Civiche in collaborazione con Afol Metropolitana e con il patrocinio del Comune di Milano. Possono partecipare al concorso i giovani residenti a Milano e nei 56 Comuni delle zone Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropolitana di Milano in cui opera la Fondazione di Comunità Milano e indicati nel bando.

Il tema del contest è “Gesti di solidarietà”. Ragazze e ragazzi potranno esprimere nelle loro opere i propri vissuti e le relazioni positive con gli altri di cui siano stati protagonisti o testimoni. Il contest assegna ai vincitori tre premi di 3.000 euro lordi, uno per ogni categoria, diretti a sostenere il futuro percorso di studi. A disposizione dei vincitori, inoltre, ci sarà il supporto specialistico della équipe di orientatori di Afol Metropolitana e la figura di un mentor, un artista per ciascuna categoria, che può sostenere i ragazzi e le ragazze con la propria esperienza.

La selezione dei progetti e la rosa dei candidati sarà scelta da una commissione di esperti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, di Mufoco museo di Fotografia Contemporanea e dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Una giuria finale, composta da un rappresentante di Fondazione di Comunità Milano, un rappresentante di Fondazione Milano e tre mentor, Germano Lanzoni, attore e webstar, Francesca Todde, fotografa e Pao, pittore e street artist, valuterà gli elaborati dei 9 finalisti e sceglierà i tre vincitori, che saranno proclamati durante un evento pubblico in programma entro maggio 2022.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare a un workshop/evento con giudici e mentor. Per presentare i lavori realizzati è necessario compilare il form online attivo fino alle ore 23.59 del 12 marzo 2022 su fondazionecomunitamilano.org. Per tutte le informazioni https://www.fondazionecomunitamilano.org/progetti/figurarsi/.