Milano: G.La Russa (Aci), 'liberare strade da auto? Si può, ma in tempi giusti e con parcheggi'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) – "Liberare le strade dalle macchine si può fare, nei tempi giusti, benissimo. E' un principio che trova d'accordo noi che ci occupiamo di mobilità, purché vengano date alternative, quindi con la costruzione di parcheggi in struttura sotterranea o fuori terra e non demolendo garage con 500 posti auto in centro a Milano". Così Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, durante la conferenza di lancio dell'Eco Festival della mobilità sostenibile, rivolgendosi ad Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, che poco prima aveva affermato la necessità di liberare le strade della città per tutelare la qualità dell'aria e della vita dei cittadini.

"Il piano Aria e clima, che abbiamo ampiamente discusso e, in alcuni termini criticato -aggiunge La Russa- prevede che nel centro di Milano siano favoriti i parcheggi fuori terra con le colonnine di ricarica". E allora, "non demoliamo il Garage delle Nazioni con 500 posti auto", piuttosto rendiamolo più sostenibile, "facciamo le colonnine elettriche ad esempio".

"Io sono d'accordo con l'assessore Censi di avere una città sempre più sostenibile e moderna -prosegue-. Non siamo in contrapposizione, l'obiettivo è comune, vogliamo tutti vivere in una città sempre meno inquinata e sempre più vivibile con sempre più spazi verdi e pedonali, ma coi tempi giusti. Perché non si può fare tutto in un mese, in sei mesi, durante il Covid con un pennello in mano. Bisogna farlo nei tempi giusti e creando alternative; costruendo spazi, necessari alle autovetture che oggi non sono sostituibili. Perché noi siamo per la neutralità tecnologica, ma oggi le auto non possono sparire".