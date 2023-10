Milano, Geronimo La Russa: "Le nuove regole area B e C? Mobilità sia per tutti, non contro"

Milano, 2 ott. – (Adnkronos) – “La sicurezza stradale è fondamentale e la tecnologia può venirci incontro; dunque l’introduzione dei sensori sui mezzi pesanti per rilevare pedoni e ciclisti è assolutamente positiva, mentre i divieti, lo diciamo da tempo,no”. Lo ha detto il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, arrivando al convegno ‘Lombardia locomotiva d'Italia. II futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità”, in corso a Palazzo Lombardia.

“Non si può andare avanti con una mobilità contro qualcuno ma bisogna ragionare tutti insieme per una mobilità per tutti -afferma La Russa-.Non si può pensare a una mobilità senza la gomma, senza le auto, è un’utopia. Bisogna piuttosto ragionare su un sistema integrato con un trasporto pubblico sempre più al centro”.

La proposta del presidente di Aci Milano è “rinviare ulteriori limitazioni all’accesso nella città, anche perché abbiamo visto che sono poco efficienti e, addirittura, da quando ci sono i divieti entrano più macchine di prima. Quindi sicuramente non è questa la soluzione. Occorre invece concentrarsi su un trasporto pubblico più efficiente, ad esempio ragionando in fretta sulla M6”. In ogni caso “su una mobilità non ideologica, che non sia non contro qualcuno, ma che abbia rispetto di tutti”.