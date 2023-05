Milano: giovane incinta scomparsa, ricerche si concentrano in area specifica

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – Si concentrano in un'area sempre più specifica e limitata all'interno del parco delle Groane le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne residente a Senago (Milano), incinta di sette mesi, scomparsa sabato sera 28 maggio. Elicotteri, cani molecolari, esperti del reparto Scientifico, militari, ma anche protezione civile e vigili del fuoco – come previsto dal piano nazionale in caso di ricerche di persone scomparse – stanno setacciando l'area che comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e aree boschive distanti circa un chilometro e mezzo dall'abitazione della coppia. Elementi investigativi portano a catalizzare qui l'attenzione degli inquirenti che non procedono più per l'ipotesi di scomparsa, ma per istigazione al suicidio: una modifica necessaria per compiere determinate attività di ricerca. Al momento il fascicolo non ha indagati.