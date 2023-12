Milano: giovane scomparso 7 anni fa ritrovato negli Usa**

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Un giovane, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre nel 2016, è stato ritrovato negli Usa. La polizia di Milano, che su input dell'ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse aveva avviato lo scorso agosto una nuova attività investigativa, è stata informata dall’Interpol di Washington che è vivo e si trova in buone condizioni di salute.

Del ragazzo, spiega la polizia, si erano perse le tracce mentre, verosimilmente, si trovava a Calgary, in Canada. La madre ne aveva denunciato la scomparsa nel 2016 e da allora erano scattate le ricerche che, però, in tutti questi anni avevano sempre dato esito negativo. Lo scorso 25 agosto, però, gli agenti della squadra mobile della questura di Milano hanno risentito la donna per cercare di ottenere ulteriori informazioni. L'obiettivo era quello di accertare se la scomparsa del figlio fosse stata volontaria o riconducibile a un possibile omicidio. E gli elementi emersi in quest'ultima circostanza sono stati trasmessi alla procura che, quindi, ha avviato un’attività in campo internazionale attraverso rogatorie giudiziarie verso il Canada e gli Stati Uniti.

Nel frattempo la squadra mobile ha interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, puntando una maggiore attenzione sullo Stato americano del Texas, dove, in base ad alcune informazioni che la madre dello scomparso aveva ricevuto da conoscenti, il figlio aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi. Così, con la direzione dell'esperto per la sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, sono state effettuate ricerche che hanno portato finalmente al suo ritrovamento.