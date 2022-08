Milano, giovani privi di biglietto danneggiano treno: intervenute le forze dell’ordine

Erano rigorosamente senza biglietto. Un gruppo di giovani ha danneggiato i vagoni di un treno diretto a Lodi. Sul posto le forze dell'ordine.

Stavano rincasando da un sabato sera trascorso a Milano. Da lì hanno poi deciso di prendere un treno per Lodi. Così un gruppo di giovani, avrebbe iniziato a danneggiare i vagoni del treno Treno Trenord 24182. Stando a quanto si apprende, nessuno di loro sarebbe stato provvisto di regolare titolo di viaggio.

Non solo. Diversi non avevano ancora raggiunto la maggiore età.

Milano, treno danneggiato da un gruppo di giovani: la vicenda

Il capotreno, una volta accertato quanto stava succedendo, ha provveduto ad bloccare la corsa del convoglio. Ciò ha causato inevitabilmente disagi ai passeggeri e conseguentemente un ritardo di circa mezz’ora rispetto alla tabella di marcia.

Da lì sono poi intervenuti gli agenti della Polfer che, all’arrivo in stazione, hanno provveduto ad identificare il gruppo composto da circa una ventina di giovani di età tra i 15 e i 23 anni.

Infine, una volta riportato la situazione alla normalità il gruppo ha ripreso il viaggio, pagando il biglietto direttamente al capotreno.

De Corato: “Viaggiatori e personale di bordo in balia dei vandali”

Nel frattempo l’assessore alla sicurezza della regione Lombardia Riccardo De Corato – riporta MilanoToday – ha commentato quanto accaduto usando parole molto dure: “La polizia ferroviaria, a cui rivolgo il mio ringraziamento per l’intervento, è costretta ad operare sotto organico e non può intervenire su chiamata ma deve poter essere in condizione di prevenire, avendo uomini sui treni.

Ed è proprio per la mancanza di personale che risulta fondamentale l’impiego dell’esercito”.