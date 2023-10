Milano: gip, 'rapper Shiva deve stare in carcere, potrebbe sparare ancora'

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Il rapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, arrestato per tentato omicidio per aver sparato e ferito due ragazzi, lo scorso 11 luglio in via Cusago a Settimo Milanese, potrebbe ancora impugnare una pistola. Ne è convinta la gip di Milano Stefania Donadeo ...

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Il rapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, arrestato per tentato omicidio per aver sparato e ferito due ragazzi, lo scorso 11 luglio in via Cusago a Settimo Milanese, potrebbe ancora impugnare una pistola. Ne è convinta la gip di Milano Stefania Donadeo che ha firmato la richiesta di custodia cautelare in carcere del pm Daniela Bartolucci. Un episodio che si inquadra all'interno della gang 'Santana' e in cui i protagonisti sono tutti rimasti in silenzio.

"La modalità dell'azione criminosa e la reazione delle persone offese che non risulta abbiano denunciato i fatti né le lesioni personali subite in conseguenza dell'esplosione delle armi da fuoco, fanno presumere che regni una sorta di omertà anche tra le fazioni rivali che potrebbe influenzare eventuali potenziali testimoni. Inoltre non è stata ancora rinvenuta l'arma nascosta da Arrigoni" si legge nel provvedimento in cui si evidenzia che quando accaduto ha modalità "facilmente reiterabili". Protagonista di un'aggressione, con tanto di coltello, avvenuto lo scorso 30 agosto a a San Benedetto del Tronto, punito con tre anni di foglio di via firmato dal questore marchigiano, l'episodio sostiene l'ipotesi della pericolosità di Shiva, richiamata dal gip. Circa tre ore dopo la rissa, il 24enne insieme ai suoi accompagnatori "ha lasciato anzitempo il comune marchigiano, temendo evidentemente ritorsioni o l'intervento delle forze di polizia. Passate le ore, incurante dei rischi a cui poteva andare incontro, Andrea Arrigoni, con il suo gruppo, è ritornato a San Benedetto del Tronto" per presenziare regolarmente al concerto.

"Vi è dunque concreto pericolo – per specifiche modalità e circostanze del fatto, e per la personalità di chi è sottoposto ad indagini- che, se rimesso in libertà, commetta altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, atteso che le modalità e le circostanze dei fatti reato denotano una spiccata pericolosità sociale ed un'incapacità di autocontrollo certamente tali da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi" conclude la gip Donadeo.