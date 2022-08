Milano: gip respinge domiciliari, per Simba La Rue nuovo intervento alla gamba (2)

(Adnkronos) – Il giudice aveva respinto lo scorso 3 agosto i domiciliari per tutti gli arrestati nella faida tra trapper riservandosi un ulteriore decisione per Simba viste le sue condizioni di salute. Il medico legale ha riconosciuto come lo stato di salute "non siano compatibili con la prosecuzione di un regime detentivo in carcere, quand’anche in struttura dotata di centro clinico.

Le sue esigenze cliniche infatti prevedono frequenti contatti con le strutture territoriali ed ospedaliere al fine di tentare di recuperare il più possibile la lesione nervosa a carico dell’arto inferiore destro".

In questo senso, il giudice autorizza il trasferimento dell'indagato al San Gerardo di Monza "al fine di consentire allo stesso di poter essere sottoposto, dopo una serie di esami e controlli preparatori, ad un intervento di neurochirurgia alla gamba destra".

Il ricovero avverrà "a breve dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione sanitaria e del posto disponibile per lo specifico intervento". Solo dopo, a seconda dell'esito dell'intervento ma anche dell'atteggiamento del trapper, la misura detentiva potrebbe essere ridiscussa.