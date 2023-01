Milano: Granelli, 'bene operazione in Stazione centrale, ma interventi siano continuativi'

Milano, 17 gen.

(Adnkronos) – "Nelle città servono interventi di sicurezza, decisi ma soprattutto continuativi per tutelare cittadini e imprese". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, commentando gli esiti dell'operazione interforze condotta nella zona della Stazione Centrale di Milano. "Il sindaco lo aveva chiesto negli incontri con i ministri a febbraio e novembre -ricorda Granelli-. Serve che il ministero dia a questore e prefetto uomini e donne delle forze dell'ordine".

Del resto, "noi crediamo molto nella collaborazione. E come Comune e polizia locale lavoriamo insieme e stiamo facendo la nostra parte con le prime nuove 230 assunzioni di vigili effettuate nel 2022".

Ieri la polizia locale ha partecipato ai controlli interforze effettuati in zona Stazione Centrale, con interventi in piazza Duca D'Aosta, piazza IV Novembre, via Sammartini, via Napo Torriani e via Benedetto Marcello. L'intervento di ieri è stato effettuato in contemporanea a Milano, Roma e Napoli, facendo seguito agli incontri tra il ministro, i prefetti e i sindaci: "Interventi interforze non sono una novità -avverte Granelli- e anche la presenza della polizia locale in zona è costante, ma è necessaria continuità nella presenza di tutti.

E' importante è che i rinforzi di uomini e donne delle forze dell'ordine proseguano e che i controlli siano costanti e non occasionali. E vedano poi un'azione coordinata anche dell'autorità giudiziaria per lavorare sulle persone arrestate e denunciate perché siano messe nelle condizioni di non ritornare a delinquere".

Fra gli strumenti, "auspico un buon uso dei Daspo e e degli allontanamenti che aiutano a portare sicurezza -aggiunge l'assessore-. Milano è una delle città che li usa di più anche grazie alla sinergia tra questura, forze dell'ordine e polizia locale".

In particolare "la polizia locale ha contribuito con l'intervento su alcuni bivacchi, controlli della fruibilità di spazi come marciapiedi e giardini, controlli di molti esercizi commerciali e di occupazioni di suolo pubblico e dei veicoli, individuando varie irregolarità come la mancanza di assicurazione che comporta problemi in caso di incidente".