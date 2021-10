Milano, grave incidente stradale sulla Tangenziale Ovest: morto un 24enne

Un gravissimo incidente stradale si è consumato alle prime luci dell'alba di domenica 24 ottobre 2021 sulla Tangenziale Ovest di Milano: morto un 24enne

Un terribile incidente stradale si è consumato alle prime luci dell’alba di domenica 24 ottobre 2021 sulla Tangenziale Ovest di Milano, più precisamente nel tratto compreso tra le uscite di Assago e Corsico, un giovane di 24 anni ha perso la vita.

Milano, drammatico incidente stradale sulla Tangenziale Ovest

Erano da poco trascorse le ore 5:00 di domenica 24 ottobre 2021, quando l’autovettura Volkswagen Golf condotta da un giovane di 24 anni, che a bordo trasportava altri due ragazzi di 25 e 23 anni, si è scontrata contro un camion che la precedeva ed alla cui guida c’era un ragazzo di 23 anni.

Il sinistro si è verificato sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra le uscite di Assago e Corsico.

Milano, incidente sulla Tangenziale Ovest: 24enne ucciso e falciato da un’auto

Tutti i soggetti coinvolti nell’incidente stradale sono rimasti feriti, la vera e propria tragedia si è consumata dopo, quando i passeggeri della Volkswagen Golf nel tentativo di soccorrere il conducente, l’amico 24enne, hanno estratto il giovane dall’abitacolo e lo hanno adagiato sull’asfalto, pochi istanti dopo, il conducente di un’altra autovettura che transitava sulla tangenziale, nel tratto interessato dall’incidente, non ha visto il ferito e lo ha falciato e ucciso.

Milano, incidente sulla Tangenziale Ovest: il bilancio del sinistro

Il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella giornata di domenica 24 ottobre 2021 sulla Tangenziale Ovest di Milano, è di un morto e tre feriti.

I soccorritori del 118, intervenuti sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane 24 enne, che a seguito dell’incidente stradale tra la sua auto e un camion, è stato poi travolto e ucciso da un’altra autovettura mentre era adagiato sull’asfalto.

I due ragazzi che si trovavano a bordo della Volkswagen Golf, in qualità di passeggeri e amici della vittima, sono rimasti lievemente feriti, per loro è stato comunque disposto il trasferimento in Ospedale. Ferito e in condizioni non gravi anche il conducente del camion.

Sotto shock il conducente dell’autovettura che ha falciato e ucciso il 24enne; sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Giudiziaria che ha disposto il sequestro di tutti i mezzi coinvolti nel sinistro e sta seguendo le indagini sul caso, è stata inoltre disposta l’esecuzione dell’autopsia sulla salma della vittima.