Milano, grosso incendio in un magazzino: evacuato palazzo di 8 piani

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo una palazzina di otto piani a Milano

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri all’interno di un magazzino di Vimodrone, nelle strette vicinanze di Milano. L’intera palazzina di otto piani è stata evacuata, mentre sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco.

La colonna di fumo era ben visibile fino a chilometri di distanza, ma la causa dell’incendio non è ancora stata resa nota. Erano circa le ore 16 del pomeriggio di ieri, mercoledì 3 Maggio, quando un incendio ha colpito un magazzino situato in una palazzina di Vimodrone. In pochi attimi, tantissimo fumo nero ha avvolto l’edificio, e tutti gli otto piani dello stesso sono stati evacuati.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano che si sono occupate di spegnere le fiamme e di aiutare le persone che erano rimaste all’interno dell’edificio di via Santa Rita. Paura tra le persone, soprattutto perché l’incendio è partito dal piano terra, ma fortunatamente non si registrano nè feriti nè intossicati. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno indagando sull’origine dell’incendio.