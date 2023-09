Milano: gup, abbreviato per Lucarelli, consulenti 'ragazza non era incosciente'

Milano: gup, abbreviato per Lucarelli, consulenti 'ragazza non era incos...

Milano, 26 set. (Adnkronos) – Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha accolto la richiesta di abbreviato condizionato per i calciatori Mattia Lucarelli, figlio 24enne dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, e di altre tre amici, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo commessa a Milano, a marzo del 2022, nei confronti di una studentessa americana di 22 anni.

Il giudice ha accolto la consulenza della difesa – prodotta dagli avvocati Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, "condizione" posta per il rito alternativo, e ha accettato la richiesta della procura che ha chiesto la prova contraria, ossia una propria consulenza per ribattere a quanto sostenuto dai difensori. Per i consulenti degli indagati la presunta vittima era presente a se stessa: la giovane quella sera – analizzato i dati in possesso: peso, altezza, bicchieri bevuti – "aveva un tasso alcolemico compatibile con la guida", inferiore dunque a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, spiega al termine dell'udienza il legale Cammarata.

Nella consulenza c'è spazio anche per analizzare i dati tossicologici, per tratteggiare la parte psicologica della 22enne così come per approfondire come si forma il ricordo. Tutti punti su cui dovranno ribattere i consulenti scelti dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, titolari del fascicolo, che hanno indicato l'esperta anatomopatologa Cristina Cattaneo, oltre a un pool di esperti che dovranno approfondire la parte tossicologica e psicologica. La consulenza sarà depositata a gennaio, prima dell'udienza fissata per il 30 gennaio 2024.