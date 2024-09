Milano, il teatro sociale racconta Niguarda nelle vie della città

Milano, 3 set. (Askanews) – Un viaggio teatrale che intreccia realtà e fantasia, raccontando la storia del quartiere milanese di Niguarda attraverso una lente surreale. La produzione di Minima Theatralia e dei Duperdu “Epopea dell’Irrealtà di Niguarda” arriva gratuitamente nelle strade e nei parchi del capoluogo lombardo, trasformando ogni luogo in un palcoscenico di inclusione e partecipazione. Primo appuntamento domenica 8 settembre nell’ambito del Festival Spettacoliamo, alle in 17.30 in Piazza Gramsci.

Ambientato in un tempo sospeso, lo spettacolo narra le vicende di un gruppo di abitanti che, nel corso dei secoli, si confrontano con eventi straordinari e forze divine che minacciano di sconvolgere le loro vite. La comunità è la vera protagonista, rappresentata da un cast eterogeneo di 80 persone di diverse età, abilità e provenienze.

Si tratta in fondo di un’esperienza collettiva di teatro sociale, in cui la partecipazione della comunità diventa parte integrante della narrazione. Con un mix di comicità, poesia e dramma, lo spettacolo celebra la resilienza e la diversità, dimostrando come la comunità possa unirsi e riscrivere il proprio destino attraverso l’arte e la condivisione.

A settembre e ottobre, il tour attraverserà i borghi storici milanesi, ora quartieri popolari, che hanno ispirato uno spettacolo gratuito che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra realtà e fantasia. Un modo straordinario per promuovere coesione e inclusione sociale. Tra i partner del progetto figurano Le Compagnie Malviste, AllegroModerato, e Collettivo Clown, che operano sul territorio per creare legami attraverso l’arte e il sociale.