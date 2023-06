Milano: in caserma 'Cinque Giornate' celebrato 249esimo anniversario fondazione gdf

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Oggi, a Milano, nella storica caserma 'Cinque Giornate' di via Melchiorre Gioia, sede del comando regionale Lombardia, la guardia di finanza ha festeggiato il 249esimo anniversario della fondazione del Corpo. Le celebrazioni sono iniziate con la deposizione di una corona di alloro presso la lapide commemorativa dei Caduti della guardia di finanza da parte del comandante interregionale dell’Italia Nord-occidentale, generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, che insieme al comandante regionale Lombardia, generale di divisione Leandro Cuzzocrea e al comandante provinciale di Milano, generale di brigata Francesco Mazzotta, ha reso omaggio a tutti i finanzieri che hanno onorato la patria con la loro vita.

Successivamente si è tenuta la cerimonia militare nella Piazza d’Armi, alla presenza del sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze Federico Freni, dei parlamentari Massimo Garavaglia, Lorenzo Guerini, Marco Osnato, Andrea Mascaretti e Luca Sbardella, dei comandanti regionali del Piemonte-Valle d’Aosta, generale di divisione Benedetto Lipari e della Liguria, generale di divisione Rosario Massino, dei vertici delle istituzioni cittadine, degli uffici giudiziari di Lombardia, Piemonte e Liguria e delle forze armate e di polizia della Lombardia, nonché di una rappresentanza di militari delle diverse specialità del Corpo, di membri della rappresentanza militare e di finanzieri in congedo appartenenti all’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, il generale Carrarini ha rivolto alle fiamme gialle del Nord Ovest in servizio e in congedo il suo affettuoso saluto, ricordando e festeggiando i 100 anni della polizia tributaria. Il sentito ringraziamento va alle donne e agli uomini della guardia di finanza dell’Italia Nord Occidentale per la passione, l’entusiasmo e l’attaccamento all’Istituzione, davvero ammirevoli, con cui operano ogni giorno a salvaguardia delle libertà economiche del Paese.

Alle autorità intervenute e alle istituzioni cittadine è stato dedicato un messaggio di vicinanza, sottolineando il profondo legame esistente. "Non ci stancheremo mai di ripeterlo -ha detto il generale Carrarini-: esiste un ponte valoriale tra la guardia di finanza e la città di Milano". La storia e i simboli del Corpo e della città si intrecciano e si uniscono ormai da decenni.

Festeggiare oggi i 100 anni di polizia tributaria significa, a seguito della riforma del 2001 che ha attribuito al Corpo le più moderne funzioni di polizia economico-finanziaria a competenza generale, riferirsi ai moderni nuclei di polizia economico finanziaria, a quei presidi di polizia in grado di evocare le massime espressioni di capacità operativa e i migliori metodi di investigazione, altamente specialistici e costantemente aggiornati, anche grazie all’uso delle tecnologie più evolute. Un patrimonio anche culturale che oggi appartiene a pieno titolo a tutti finanzieri in servizio, anche nei gruppi, nelle compagnie e nelle tenenze.

Competenza e tecniche investigative hanno consentito al nucleo di polizia economico finanziaria di Milano di portare avanti, grazie anche a efficaci sinergie con la procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate, una incisiva azione di recupero delle imposte non pagate da parte di multinazionali del web e di altre società localizzate in regimi fiscali privilegiati che, in Lombardia, disponevano di unità organizzative utilizzate in modo stabile per commercializzare beni e servizi, che ha consentito di far incassare all’erario, nell’ultimo quadriennio, oltre 3,5 miliardi di euro.

L’ampio spettro dell’azione del Corpo ha consentito negli ultimi giorni, tra l’altro, di portare a termine a Milano due importanti indagini: nella prima, a seguito dello sviluppo di elementi informativi acquisiti nell’ambito del controllo economico del territorio e della ricostruzione della filiera del falso, sono stati sequestrati circa 2.000 paia di calzature recanti marchi contraffatti di noti brand della moda.

Nell’ambito di altra articolata operazione di polizia giudiziaria e di mirati accertamenti patrimoniali, il nucleo di polizia economico finanziaria di Milano e il servizio centrale investigazione criminalità Organizzata (S.c.i.c.o.) hanno sequestrato beni e attività economiche per oltre 15 milioni di euro, provento del traffico di droga, gestito da un’associazione a delinquere di matrice 'ndranghetista, operante in Lombardia, che riforniva gruppi criminali dislocati in diverse aree del territorio nazionale e dell’hinterland milanese con stupefacenti importati dall’Olanda.

Nel corso della cerimonia l'on. Freni ha rivolto un cenno di saluto e di ringraziamento alla guardia di finanza del Nord-Ovest per l’insostituibile presidio di legalità che le fiamme gialle esercitano in un territorio nevralgico per la sicurezza economica del Paese. Sono state poi consegnate alcune ricompense d’ordine morale a militari in forza a reparti della Lombardia, Liguria e Piemonte, distintisi in operazioni di servizio nei principali comparti operativi della missione di polizia economico-finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti. Terminata la cerimonia militare, le autorità e gli ospiti intervenuti hanno visitato la mostra denominata '100 Anni di Polizia Tributaria Investigativa', allestita nella Piazza d’Armi, che ripercorre, con testi, fotografie e un video, l’istituzione e le fasi salienti dell’evoluzione del nucleo di Milano.