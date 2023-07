Milano, inaugurato il nuovo Market Solidale di Progetto Arca

Milano, 17 lug. (askanews) – È stato inaugurato a Milano il nuovo Market Solidale della Fondazione Progetto Arca in viale Bodio, una struttura interamente dedicata al sostegno alimentare dei cittadini in difficoltà economica per fare la spesa per se stessi e le proprie famiglie. Un luogo di accoglienza e di solidarietà nei confronti delle persone più fragili nel capoluogo lombardo. “Per noi il sostegno alle persone è la vera missione – ha detto ad askanews Costantina Regazzo, direttrice Servizi della Fondazione Progetto Arca -. In questo momento l’idea di poter sostenere circa 150 famiglie con la possibilità di accedere a questo servizio, con la possibilità di offrire cibi e materiali di diversa natura, ma soprattutto di accogliere le famiglie, di educare le alla salute, è davvero un passaggio importante per il nostro lavoro”.

Il market – nato grazie al sostegno di JTI Italia, Fondazione Fiera Milano e Osama e con la collaborazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia – funziona attraverso una card, che contiene dei punti basati sulle persone del nucleo famigliare, utilizzabili poi per fare gratuitamente gli acquisti, Ma chi ne ha diritto? “Le persone che hanno un ISEE inferiore ai 6mila euro – ha aggiunto Regazzo – possano accedere a questo servizio. Collaboriamo con il municipio di Zona e collaboriamo con i servizi sociali del Comune di Milano”.

All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “L’iniziativa è molto bella – ha detto – perché mette insieme due cose, il market solidale, quindi la possibilità di servire 150 persone e anche alcuni appartamenti sopra, sempre per persone in difficoltà. È un altro atto di Arca, l’anno prossimo Arca compie 30 anni e lavora sempre con noi e ha questa capacità di essere sempre in linea con i bisogni del tempo. Ecco questo esempio, questo tema di occuparsi della residenzialità è assolutamente importante”.

Tra i sostenitori dell’iniziativa di Progetto Arca c’è anche, come dicevamo, JTI Italia, che da tempo collabora con l’associazione. “Il Market Solidale – ci ha spiegato Alessandra Goretti – Corporate Affair & Communication Manager di JTI Italia – è un esempio concreto di quella che è la visione della sostenibilità per JTI Italia. Abbiamo una visione della sostenibilità a 360 gradi che vuole far cooperare sostenibilità ambientale, economica e sociale. E con Arca mettiamo a terra questa volontà di impegnarci come JTI Italia attivamente nelle comunità in cui operiamo, portando aiuto e sostegno soprattutto dove vi è bisogno”.

La spesa verrà fatta su appuntamento, il market sarà aperto tre pomeriggi a settimana esclusivamente per le famiglie selezionate, e i beneficiari potranno scegliere in base alle proprie esigenze fra prodotti freschi e a lunga conservazione, alimenti e beni per l’infanzia, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale, libri e quaderni.

