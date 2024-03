Milano, inaugurato lo Xiaomi Café: uno spazio di connessione

Milano, 6 mar. (askanews) - Un nuovo spazio in pieno centro a Milano: è stato inaugurato in via del Verziere lo Xiaomi Café, primo bistrot Smart Life aperto al pubblico che, nell'ottica del precedente progetto di Casa Xiaomi, vuole rappresentare un punto d'incontro tra l'azienda tech e le persone....

Milano, 6 mar. (askanews) – Un nuovo spazio in pieno centro a Milano: è stato inaugurato in via del Verziere lo Xiaomi Café, primo bistrot Smart Life aperto al pubblico che, nell’ottica del precedente progetto di Casa Xiaomi, vuole rappresentare un punto d’incontro tra l’azienda tech e le persone.

Ad accoglierci abbiamo trovato il Marketing Manager di Xiaomi Italia, Andrea Crociani. “Negli ultimi tre anni con il progetto Casa Xiaomi – ha detto ad askanews – avevamo avvicinato il nostro pubblico alla scoperta dei nostri prodotti all’interno di uno spazio casa reale. Il passaggio naturale a Xiaomi Café è proprio quello di poter parlare anche a chi magari ci conosce, ma non è ancora entrato del tutto in contatto con noi. Quindi avere uno spazio in centro a Milano così bello, così piacevole, così particolare, e Chew tocca i momenti più importanti della giornata, quindi la colazione, il pranzo con i colleghi, o anche solo un’ora, due ore per studiare, lavorare, ci piaceva. Era qualcosa che era nel percorso naturale delle cose dopo tre anni di Casa Xiaomi”.

La parola chiave, ci dicono, è “connessione” e l’idea è quella di offrire uno spazio aperto dove trovare pasticceria e cucina, ma anche incontri ed eventi culturali.