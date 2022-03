Milano, incendio al quarto piano di un condominio: soccorso un bimbo di 7 mesi

In un condominio è scoppiato un incendio e due genitori sono scappati sul tetto con il figlio di 7 mesi, perché non riuscivano ad uscire per il fumo.

Milano, incendio al quarto piano di un condominio

Nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo, intorno alle 17, in un appartamento al quarto piano di un condominio in piazza San Pietro a Solaro, in provincia di Milano, è scoppiato un incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono partite dalla camera da letto della casa di una famiglia di origine straniera, che è riuscita subito a scappare in strada e dare l’allarme.

Soccorsa una famiglia con un bimbo di 7 mesi

Una famiglia formata da mamma, papà e figlio di soli 7 mesi, che abitavano al piano superiore, è dovuta scappare sul tetto, per rifugiarsi dal fuoco ed è rimasta lì fino all’arrivo dei soccorsi. Non riuscivano a scendere in strada a causa del fumo che aveva invaso la tromba delle scale. Sono stati tutti portati in ospedale a Garbagnate in codice giallo, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. L’appartamento da cui è partito l’incendio è inagibile, ma in poche ore le fiamme sono state spente. Sul posto sono intervenute ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco da Garbagnate, Rho, Legnano e Monza.