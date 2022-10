Milano, 26 ott. (Adnkronso) – Un anziano disabile di 77 anni è morto questa mattina in un incendio divampato in appartamento delle case popolari di via Lorenteggio 183, a Milano. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme con quattro squadre, intorno alle 10.30.

L'anziano si trovava all'interno del suo appartamento, al piano terra.