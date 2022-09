Milano: incendio in azienda chimica, due feriti, uno grave (2)

(Adnkronos) – Oltre alle due persone ricoverate in ospedale per le ustioni riportate nell'incendio non ancora domato, altre quattro persone sarebbero rimaste ferite ma per loro, riferiscono i vigili del fuoco presenti con 14 squadre, non è stato necessario il ricovero. Le fiamme, divampate intorno alle 10.45 da un'azienda in via Monferrato, si stanno estendendo alle ditte vicine come la Nitrolchimica con rischi per la salute e l'ambiente.

La nube di fumo è visibile ormai da oltre un chilometro di distanza.