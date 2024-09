Milano: incendio in emporio cinese, acquisite immagini telecamere in zona

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere presenti in zona la risposta a quanto accaduto la scorsa notte in via Cantoni a Milano dove un incendio ha distrutto un emporio cinese provocando la morte di tre giovanissimi presenti all'interno. Il fascicolo &egra...

Milano, 13 set. (Adnkronos) – Potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere presenti in zona la risposta a quanto accaduto la scorsa notte in via Cantoni a Milano dove un incendio ha distrutto un emporio cinese provocando la morte di tre giovanissimi presenti all'interno. Il fascicolo è affidato non alla pm Marina Petruzzella, come inizialmente indicato, ma allo stesso procuratore capo Marcello Viola – il quale in mattinata ha fatto un sopralluogo nel magazzino in zona Quarto Oggiaro – e al pm di turno Luigi Luzi. L'ipotesi a cui i carabinieri lavorano è che si sia trattato di un incendio doloso, forse appiccato di fronte a una richiesta di denaro illecita che il proprietario non ha voluto soddisfare.