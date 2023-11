Milano: incendio in un appartamento, abitanti evacuati, alcuni intossicati

Milano, 28 nov.(Adnkronos) - Cinque squadre dei vigili del fuoco di Milano sono al lavoro con 25 uomini per un incendio divampato poco fa in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Alessandro Paravia 77. Alcune persone sono state evacuate, altre risultano intossicate. ...