Milano, incendio in una palazzina a Rozzano: sei persone in ospedale

Sono almeno sei le persone trasferite in ospedale a causa di un incendio divampato in una palazzina a Rozzano, a Milano.

Un devastante incendio è scoppiato poco dopo le ore 16:00 di domenica 5 marzo in una palazzina a Rozzano, a Milano. Le fiamme sono divampate sulla terrazza di un appartamento sito al quinto piano di un edificio situato in via Eugenio Curiel. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, sei persone sono state trasportate in ospedale.

Sei persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo dopo essere rimaste coinvolte nell’incendio divampato sul terrazzo di un appartamento al quinto e penultimo piano di una palazzina a Rozzano, nel milanese. Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recate cinque squadre di vigili del fuoco che hanno provveduto a domare il rogo.

Per quanto riguarda le persone intossicate dal fumo, sono state trasportate dal personale del 118 presso l’ospedale di Melegnano e all’Humanitas di Rozzano. Due dei residenti intossicati sono stati trasferiti in codice giallo mentre altri quattro in codice verde.