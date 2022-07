Milano, incendio in una palazzina in via Vespri Siciliani: otto persone portate in ospedale

Dal quarto piano di una palazzina della periferia ovest di Milano è divampato un incendio che ha coinvolto diciassette persone.

Un incendio è divampato in una palazzina di via Vespri Siciliani, nella periferia ovest di Milano, nel primo pomeriggio di domenica 10 luglio 2022. Le fiamme sono partite da un appartamento al quarto piano.

Incendio in una palazzina di Milano, in via Vespri Siciliani: diciassette persone coinvolte