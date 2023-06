Tragedia a Milano, dove l’85enne di origini australiane Eddie Santacatterina è morto in un incendio che è divampato nell’appartamento del palazzo in cui viveva. L’uomo è rimasto bloccato in casa dal rogo: moglie e figlia non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Milano, incendio nel palazzo: 85enne muore davanti a moglie e figlia

Tutto è iniziato con lo spegnimento improvviso di tutte le luci della casa. La figlia di Eddie si allontana dall’appartamento e va verso il contatore esterno per provare a sistemare la situazione. In un attimo scatta il panico: l’incendio divampa nell’appartamento e viene alimentato dai tanti libri e giornali che erano stipati al suo interno (l’uomo li collezzionava). La ragazza ha provato a rientrare in casa, ma il rogo era ormai esteso e non le ha permesso di aiutare il padre. Nemmeno la moglie di Eddie ha potuto fare qualcosa per salvarlo.

Le testimonianze dei vicini e la morte di Eddie

“Abbiamo visto le fiamme e ci siamo subito tutti allarmati” – racconta uno dei vicini – “La moglie è riuscita a fuggire appena in tempo, ha chiesto aiuto a casa dei vicini e non appena le hanno aperto è corsa sul balcone per prendere un po’ d’aria.” I vigili del fuoco sono intervenuti il prima possibile e hanno sedato l’incendio, ma ormai per Eddie Santacatterina non c’era già più nulla da fare.