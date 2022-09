Milano, 7 set. (Adnkronos) – ''Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata''. Così su Facebook il Comune di San Giuliano Milanese dopo che nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato.