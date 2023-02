Milano, incendio su un treno Italo nella Stazione Centrale

Il convoglio 9955, in partenza dal binario 9 della stazione di Milano, è stato subito evacuato: possibile cortocircuito la causa dell'incendio.

Incendio in stazione Centrale di Milano: un treno Italo è stato avvolto dalle fiamme, costringendo i passeggeri all’evacuazione.

Nessun ferito.

Paura nella Stazione Centrale di Milano: principio di incendio a bordo di un treno

Un principio d’incendio ha causato attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 31 gennaio. È successo tutto bordo di un treno a lunga percorrenza Italo, fermo al binario 9 in Stazione Centrale di Milano.

Il personale a bordo ha subito provveduto allo spegnimento del convoglio, ma per precauzione un treno Italo AV è stato temporaneamente evacuato.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:00, dove per cause ancora da accertare – probabilmente il cortocircuito di una presa di corrente in una carrozza – tra le poltroncine ha cominciato a sprigionarsi del fumo.

L’intervento dei soccorsi e i ritardi alla circolazione

Il personale del convoglio è intervenuto immediatamente, anticipando l’arrivo delle Forze dell’Ordine. Poi, la definitiva messa in sicurezza da parte di una squadra di Vigili del Fuoco.

Sul posto anche il personale del 118, che non ha dovuto effettuare alcuna medicazione o valutazione di pazienti.

Il guasto ha riguardato il treno 9955 diretto a Napoli Centrale, e ha comportato oltre un’ora di ritardo.