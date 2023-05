Milano: inchiesta su vigili, pm Milano valuta iscrizioni per divise

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Resta a carico di ignoti - il fascicolo è per violenza aggravata dall'abuso della pubblica funzione -, ma la procura di Milano è a lavoro per capire se e quali responsabilità attribuire ai quattro agenti della polizia locale di Milano immortala...

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Resta a carico di ignoti – il fascicolo è per violenza aggravata dall'abuso della pubblica funzione -, ma la procura di Milano è a lavoro per capire se e quali responsabilità attribuire ai quattro agenti della polizia locale di Milano immortalati – ieri mattina, mercoledì 24 maggio – mentre circondano e colpiscono una persona, una donna transessuale di origini brasiliane, che poco prima avrebbe dato in escandescenze.

L'aggiunto Tiziana Siciliano sta valutando le relazioni di servizio, fatte dalle due pattuglie, su quanto accaduto in via Sarfatti, a pochi passi dall'università Bocconi, per valutare se indagare tutte le divise presenti oppure se il comportamento di qualcuno è diverso da quello di chi materialmente si vede colpire la persona disarmata. Atteggiamenti e responsabilità personali che potrebbero cambiare il destino giudiziario dei quattro agenti, anche se la procura potrebbe decidere di indagare (a garanzia) tutti.

Al momento i quattro agenti e la vittima, senza fissa dimora, non sono stati sentiti dall'autorità giudiziaria e dalla procura sottolineano che "i tempi dell'indagine non sono quelli della stampa". Del caso, da quanto si apprende, se ne sta interessando anche il Consolato brasiliano. In questo momento gli sforzi sono concentrati per acquisire tutti gli elementi – relazioni, immagini e testimonianze – che possano far capire l'intero episodio – durato circa un'ora, dalla prima telefonata con la richiesta di intervento – che nasce in via Giacosa e che si conclude ben distante.