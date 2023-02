Milano, incidente a Chinatown: Jaguar si schianta contro una Ford, due donne ferite

Due donne sono rimaste lievemente ferite dopo essere rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato in zona Chinatown, a Milano.

A quanto si apprende, una Jaguar ha impattato contro una Ford: nello schianto sono rimasti coinvolti anche altri cinque mezzi e una bicicletta.

Milano, incidente a Chinatown: Jaguar si schianta contro una Ford

Nella mattinata di lunedì 27 febbraio, un drammatico incidente stradale si è consumato a Milano, nella zona nota come Chinatown. In totale, nel sinistro, sono rimasti coinvolti sette veicoli e una bicicletta. Fortunatamente, non ci sono state vittime e solo due persone sono rimaste lievemente ferite.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate dagli agenti della polizia locale, alle 06:50 circa, in prossimità dell’incrocio tra via Paolo Lomazzo e via Gian Battista Bertini, una Jaguar si è schiantata contro una Ford C-Max. Lo schianto ha sbalzato in aria la prima auto che ha poi impattato contro altri cinque veicoli parcheggiati a bordo strada. È stato a questo punto, inoltre, che anche la bicicletta è stata colpita.

Al momento, le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a determinare con esattezza di chi sia stata la responsabilità dell’incidente ma è noto che, in zona, è in vigore il limite di 30 km/h.

Due donne ferite: indagini e testimoni

Le persone ferite sono due donne di 24 e 29 anni. Una di loro si trovava all’interno della Jaguar e occupava il sediolino anteriore del passeggero. L’altra donna, invece, era alla guida della Ford C-Max. Alla luce delle informazioni diffuse, le condizioni delle due ferite non sono gravi. Nonostante ciò, entrambe sono state trasportate presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice verde.

Intanto, alcuni testimoni hanno riferito che, al momento dell’arrivo degli agenti della polizia locale, la Jaguar si fosse volatilizzata nel nulla per poi fare ritorno sul luogo dell’incidente alcuni minuti dopo.