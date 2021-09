Milano, incidente in via De Marchi: cinque feriti, una è grave

Grave incidente a Milano nella notte tra il 24 e il 25 settembre. Cinque ragazzi sono rimasti coinvolti, una è in condizioni disperate.

Grave incidente a Milano, in via Emilio De Marchi. Cinque ragazzi di poco più di 20 anni sono stati coinvolti, una di loro è grave. Due auto sono rimaste distrutte.

Milano, incidente in via De Marchi: l’impatto è avvenuto intorno alle 4.30 di sabato 25 settembre

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre, intorno alle 4.30, come ha riportato l’agenzia regionale di emergenza urgenza. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Milano per effettuare i rilievi del caso.

Milano, incidente in via De Marchi: non è ancora chiara la dinamica

Non è stata ancora chiarita l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo il gruppo di ragazzi, per cause in via di accertamento, si sarebbe schiantata contro un veicolo in sosta.

Milano, incidente in via De Marchi: una ragazza è in condizioni disperate

Sono apparse subito gravi le condizioni dei ragazzi (due ragazze di 21 anni e tre ragazzi di 22) coinvolti. Quattro ambulanze e due automatiche in codice rosso sono infatti state inviate sul posto. I Vigili del fuoco hanno estratto i giovani dalle lamiere, che sono stati trasportati nei pronto soccorso di Milano. Particolarmente grave una delle ragazze, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico.

