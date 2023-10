Milano: intesa comando carabinieri e Asst Fatebenefratelli Sacco per donazione sangue

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Il comando provinciale dei carabinieri di Milano e l'Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere e sostenere la donazione volontaria del sangue e di emoderivati.

L’accordo, si legge in una nota, tende all’obiettivo solidaristico di raggiungere l’autosufficienza regionale e nazionale in materia di sangue ed emoderivati: condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e sicurezza in ambito trasfusionale. Pertanto, l'Asst Fatebenefratelli Sacco, avvalendosi dell'associazione donatori Ospedale Sacco obiettivo sangue-Hsos e dell'associazione Donatori sangue Fatebenefratelli, metterà a disposizione proprie risorse umane e tecnologiche all’avanguardia.

D'intesa con l'Asst, i militari dell'Arma della provincia di Milano parteciperanno personalmente alla campagna per la donazione del sangue accedendo in modo ancor più agevole, tramite canali dedicati, alla visita di idoneità e alla successiva donazione di sangue presso gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli.