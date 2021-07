(Adnkronos) – L'incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno all'1.30, in via Alcide De Gasperi a Senago. Secondo le informazioni dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con due ambulanze e un'automedica, il 19enne che ha subito l"amputazione alla radice dell'arto inferiore destro" era in arresto cardiaco e il cuore ha ricominciato a battere solo "dopo manovre di rianimazione avanzata".

Meno gravi le condizioni dell'amico di 20 anni.