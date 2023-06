Milano, Kellogg Italia inaugura un campo da basket a QT8

Milano, 30 giu. (askanews) – Kellogg Italia ha inaugurato il riqualificato playground del Quartiere Triennale 8 di Milano. Un’iniziativa patrocinata dal Comune meneghino, in linea con la strategia globale ESG Kellogg’s Better Days, che sottolinea l’impegno dell’azienda verso la comunità ed il benessere delle persone, promuovendo uno stile di vita sano basato sul binomio alimentazione equilibrata-adeguata attività fisica, come sottolineato da Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia: “La nostra mission è creare giorni migliori, ovvero offrire, idealmente, un posto a tavola per tutti. La nostra strategia è a sostegno della comunità ed a supporto del benessere delle persone, provando a trasmettere uno stile di vita sano con il giusto connubio tra alimentazione corretta ed attività fisica”.

All’evento era presente anche il campione di pallacanestro Marco Belinelli, capitano della Virtus Bologna, che ha sottolineato l’importanza dell’alimentazione per le persone, dando il suo punto di vista come atleta: “Oltre ad avere uno stile di vita adeguato, seguo un’alimentazione corretta ed è uno dei motivi per i quali spero di fare ancora bene nel mio sport”. Belinelli sarà ambassador dell’iniziativa di Kellogg, insieme all’influencer Virginia Gambardella che ha invece offerto utili consigli volti a sensibilizzare i presenti all’adozione di una sana alimentazione, a partire dalla prima colazione.

A tagliare il nastro anche Beppe Sala, Sindaco di Milano, che si è detto soddisfatto del lavoro svolto da Kellogg Italia, rilanciando la possibilità di nuove collaborazioni con l’azienda: “Ho chiesto all’Amministratore Delegato di Kellogg di replicare, sempre a Milano, questa iniziativa: questo perché siamo molto attenti e vicini alla filosofia che questo evento ha promosso”.

Il pomeriggio è stato arricchito dalla grande partecipazione dei ragazzi del Quartiere Triennale 8, accorsi per giocare sul nuovo campetto, accanto al proprio idolo, Belinelli. Una inaugurazione, all’insegna di sport e sana alimentazione, due elementi su cui Kellogg Italia punta in maniera sempre più convinta.