Milano: 'La Bellezza ritrovata', il 5 maggio una sfilata per sostenere il coraggio delle donne

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Il 5 maggio alle ore 18.30, 31 donne di cui 19 con diagnosi oncologica, sfileranno nella Loggia di Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti, a Milano per “La bellezza ritrovata”, la sfilata di Civil Week organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di ACTO Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus. Un evento unico e d’eccezione, 19 donne che stanno affrontando la malattia oncologica, sfileranno davanti al pubblico per raccontare una storia di coraggio e bellezza. A loro si affiancheranno altre donne che porteranno in scena gli abiti disegnati dallo stilista Antonio Marras.

Le creazioni sartoriali sono state elaborate a partire da un abito o un accessorio che le donne hanno individuato perché denso di ricordi di particolari momenti vissuti durante la loro vita. Da questi elementi è partita l’attività creativa di Marras che per l’occasione ha dato vita a tuniche su cui sono stati applicati frammenti degli abiti delle donne. A intervallare la sfilata l’attrice Federica Fracassi, che reciterà i messaggi e i pensieri condivisi da queste donne. Una giornata interamente dedicata alla bellezza di queste donne, che nasce dal desiderio e dall’opportunità di far vivere loro un’esperienza straordinaria che le aiuti a riacquisire autostima e fiducia in sé stesse.

Durante la giornata e prima di sfilare, le donne saranno anche protagoniste di un intenso momento di preparazione: dall’abbigliamento al make-up, dalle acconciature alle prove. La preparazione della pelle e il trucco saranno realizzati dalla squadra La Roche-Posay. I makeup artist utilizzeranno la linea skincare e makeup Toleriane di La Roche-Posay, una linea di prodotti ad alta tollerabilità adatti alle pelli sensibili, per fare risaltare la forza e la bellezza delle 31 modelle che sfileranno in passarella.

La parte hairstyling sarà coordinata dalla Fashion Squad di L’Oréal Professionnel Paris e dal team di Jean Louis David che cureranno gli hairlook delle donne che sfileranno, utilizzando i prodotti Tecniart e la piastra a vapore Steam Pod 4.

“Per L’Oréal -dice Emmanuel Goulin, amministratore delegato di L’Oréal Italia- la bellezza è cura e valorizzazione di sé, è fiducia in sé stessi, è espressione della propria personalità e della propria cultura. Sentiamo profondamente la responsabilità di sostenere e diffondere questo valore. Per questo crediamo che eventi come questo siano fondamentali per continuare a 'Creare la bellezza che muove il mondo'”.