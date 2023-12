Milano: La Ragione - LeAli alla LIbertà inaugura il 13 dicembre il proprio hub culturale

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - La Ragione - LeAli alla LIbertà inaugura mercoledì 13 dicembre nel cuore di Milano, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, il proprio hub culturale pensato per ospitare dibattiti, rassegne, presentazioni, one to one ed eventi. In Corso di Porta Ticine...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – La Ragione – LeAli alla LIbertà inaugura mercoledì 13 dicembre nel cuore di Milano, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, il proprio hub culturale pensato per ospitare dibattiti, rassegne, presentazioni, one to one ed eventi.

In Corso di Porta Ticinese 58, alle ore 18.30, presso il ristorante California Bakery Garden & Lounge, locale d’ispirazione americana dove ha sede anche la redazione milanese del quotidiano, il direttore Fulvio Giuliani presenterà la squadra nata dall'Academy interna e lo spazio dedicato agli eventi patrocinati da La Ragione il cui obiettivo sarà quello di contribuire a diffondere bellezza e cultura a Milano.

L’hub de La Ragione è pensato anche come spazio di confronto e incontro con studenti e giovani appassionati di giornalismo e comunicazione, a cui apriremo costantemente le porte per partecipare alla realizzazione dell’edizione cartacea e online del quotidiano e alla scelta dei contenuti social e web. Questa è la terza grande novità in casa de La Ragione in pochissimo tempo.

Dal 21 novembre, infatti, la foliazione del giornale cartaceo è aumentata del 50%, passando da 8 a 12 pagine. Inoltre, è ora possibile abbonarsi al quotidiano a soli 9,99 euro al mese (oppure 99,99 per l’annuale, l’equivalente di due mesi in omaggio) e ricevere così La Ragione direttamente a casa grazie alla collaborazione con Poste Italiane.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.laragione.eu oppure scaricare l’app de La Ragione. La Ragione è un quotidiano indipendente e non legato ad alcun partito né associazione, diretto da Davide Giacalone e Fulvio Giuliani. Venduto in edicola a 50 cent, è nato il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana per raccontare con commenti e libere opinioni la realtà, partendo dall’Italia e dall’Europa. Le pagine della testata mirano ad ospitare ogni giorno approfondimenti e analisi delle principali notizie di attualità, politica ed economia, senza rinunciare a contenuti di più ampio respiro legati all’eccellenza imprenditoriale italiana, allo sport, allo spettacolo e al costume.