Milano, ladro precipitato dal tetto di una villetta: i proprietari lo soccorrono e chiamano il 118

Un ladro albanese di 40 anni è stato ricoverato d’urgenza dopo essere precipitato dal tetto di un’abitazione: l’uomo verte in gravi condizioni.

Milano, un ladro è precipitato dal tetto di una villetta durante un furto

Nella tarda serata di sabato 12 febbraio, un ladro di origini albanesi è caduto dal tetto di una villetta situata a Pozzuolo Martesana, comune in provincia di Milano.

A quanto si apprende, il 40enne ha riportato numerosi traumi dopo essersi schiantato contro l’asfalto e, al momento, si trova in ospedale in condizioni critiche.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse dalle forze dell’ordine, pare che il ladro abbia sfruttato l’assenza dei proprietari della villetta, usciti a cena, per intrufolarsi all’interno dell’abitazione. L’uomo, infatti, stava per fare irruzione da una finestra quando si è reso conto che i proprietari avevano già fatto ritorno a casa.

In questo frangente, il 40enne ha rapidamente lasciato il balcone e ha tentato di raggiungere il tetto, aggrappandosi a una grondaia. Mentre cercava di arrampicarsi, però, la grondaia ha ceduto e il ladro si è schiantato al suolo dopo aver compiuto un volo di circa quattro metri.

Ladro cade dal tetto e viene soccorso dai proprietari dell’abitazione

In seguito alla caduta, il malvivente è stato assistito dai proprietari della villetta che, insospettiti dai forti rumori, hanno rinvenuto l’uomo riverso a terra, accasciato e dolorante.

I proprietari, inoltre, hanno prontamente allertato il 118 e i carabinieri.

I paramedici hanno prestato soccorso al ladro che è stato portato in ospedale in gravi condizioni a causa dei traumi e delle ferite causate dalla caduta. Nonostante la criticità del suo quadro clinico, è stato riferito che il 40enne non si trova in pericolo di vita.

Intanto, i proprietari della villetta hanno sporto denuncia contro l’uomo per tentato furto.