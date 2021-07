Milano: Laforgia (Leu), 'Bernardo sconcertante, non ci sono giustificazioni possibili'

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Come potrebbe rendere 'Milano più sicura' un candidato sindaco, medico pediatra, che gira armato in ospedale?". Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"La vicenda del candidato sindaco della destra a Milano è sconcertante e ancora non arrivano spiegazioni a riguardo.

Forse perché non ci sono e non possono esserci giustificazioni possibili -prosegue-. La destra ha impiegato tanto per trovare un candidato, ma forse avrebbe dovuto prendersi più tempo, se questi sono i risultati".

"Dopo i fatti di Voghera comunque abbiamo ulteriore dimostrazione del pericolo a cui esponiamo le nostre città mettendole in certe mani. Avanti con Beppe Sala con ancora più serenità e convinzione di prima", conclude Laforgia.