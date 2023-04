Milano, lite nella cucina di un ristorante: dipendente accoltella un collega

Ieri sera nella cucina di un ristorante milanese è scoppiata una lite tra dipendenti degenerata in un accoltellamento: arrestato 26enne originario del Bangladesh

Serata movimentata quella di ieri, giovedì 27 aprile 2023, a Milano. Nella cucina di un ristorante è scoppiata una lite tra dipendenti: a un certo punto uno di loro ha afferrato un paio di coltelli e ha colpito un collega, ferendolo tra il collo e la mandibola.

La dinamica dell’accaduto

La vicenda è accaduta nella cucina del ristorante Acqua pazza di viale San Michele del Carso, in zona Conciliazione. Erano circa le 21 quando è scoppiato un violento litigio tra due lavapiatti, provocato a quanto pare dalla richiesta di uno all’altro di aiutarlo a pulire una pentola. Durante la lite uno dei due, 26enne originario del Bangladesh, avrebbe afferrato un paio di coltelli e si sarebbe diretto contro il collega cinese 50enne, colpendolo e ferendolo appunto tra il collo e la mandibola. Non soddisfatto, il giovane si è poi riversato sul cuoco (italiano, 49 anni), colpendo anche lui sotto un occhio, al labbro e su un polso. A fermarlo sono stati gli altri dipendenti del locale.

Le condizioni dei feriti

Il ventiseienne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate. Il cinese è stato trasportato dai soccorsi in codice giallo al Fatebenefratelli ed è già stato dimesso con una prognosi di venti giorni. In pronto soccorso anche lo chef: fortunatamente le sue ferite erano superficiali ed è stata sufficiente una medicazione per mandarlo a casa.