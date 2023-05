Milano, litiga con un collega e lo accoltella: ferito addetto alle pulizie sui treni

Ancora un episodio di violenza armata a Milano, dove un lavoratore litiga con un collega e lo accoltella: da quell’aggressione è uscito ferito un addetto alle pulizie sui treni. Da quanto si apprende la vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso con una brutta ferita all’addome. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Milano le cui pattuglie sono dovute intervenire presso un impianto di manutenzione treni, in via Rucellai.

Milano, litiga con un collega e lo accoltella

In quella sede ed in qual frangente un 52enne, nato in Guinea, operaio di una ditta di pulizie a bordo dei treni, ha riferito di essere stato colpito con una coltellata. E chi sarebbe stato l’aggressore? Parrebbe un collega gambiano di 60anni, al culmine di una lite. I due avrebbero iniziato a discutere su dissidi lavorativi e la cosa sarebbe sfociata in dramma.

Denuncia per l’aggressore e cure alla vittima

Il 60enne è stato rintracciato sul posto mentre il 52enne pare abbia riportato una ferita all’addome per la quale la vittima è stata condotta a razzo ed in codice rosso presso l’ospedale Niguarda. L’uomo è stato operato d’urgenza ed il nucleo investigativo di Milano sta cercando l’arma che pare non sia stata rinvenuta. Dal canto suo il presunto aggressore è stato denunciato in stato di libertà per tentato omicidio.