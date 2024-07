Milano, Lodi e Brianza: nel 2023 economia +1,4%, focus su investimenti

Milano, 24 lug. (askanews) – L’economia di Milano, Monza Brianza e Lodi si conferma vivace, cresce dell’1,4% nel 2023 con il traino del commercio e dei servizi che balzano del 5% nel Milanese. L’export delle tre province si mostra solido, sale del 4,1% in un anno e raggiunge i 78 miliardi di valore. Sono i numeri del rapporto ‘Milano Produttiva’, messo a punto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e ormai giunto alla 34esima edizione.

Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. “Abbiamo dei segnali sicuramente positivi che derivano dai settori forti, trainanti del territorio: il commercio e i servizi. La manifattura è in linea con la media. Altri settori sono in flessione. Le ombre però non riguardano soltanto momenti contingenti di flessione di alcuni settori che vanno un po’ meno bene, quanto la prospettiva di medio e lungo termine”.

In un territorio caratterizzato da micro e piccole imprese, l’attenzione per il futuro è tutta sugli investimenti necessari per centrare la doppia transizione, green e digitale. “Chi fa ricerca e sviluppo in Italia? La fanno le grandi imprese che hanno le risorse necessarie per poterlo fare. Noi sappiamo che il nostro territorio che è caratterizzato da micro e piccole: in Italia abbiamo il 70% della ricerca e sviluppo che è concentrata nello 0,1% delle imprese. Noi a Milano rappresentiamo un punto di forza con la capacità di attrarre grandi imprese e soprattutto multinazionali beneficiamo di cross-fertilization di innovazione che dà una spinta fortissima anche alle nostre imprese: l’impatto che hanno le grandi imprese cala su tutta la filiera fino alle più piccole. E questo induce anche le più piccole a fare un cambio di passo”.

La Camera di Commercio è a supporto delle società che vogliono accelerare il loro percorso di innovazione. “Siamo partiti nel 2016 con impresa 4.0, sviluppando i Pid, punti impresa digitale. Nel corso degli anni abbiamo portato avanti tantissime iniziative in termini di formazione e supporto anche economico alle imprese, per cercare di introdurre le innovazioni necessarie per poter effettuare una transizione efficace”. Una evoluzione che coinvolge la stessa Camera: da quest’anno l’intelligenza artificiale viene utilizzata nei bandi per accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi alle imprese.