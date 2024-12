Milano Luiss Hub: alta formazione e networking per leader futuri

Milano, 17 dic. (askanews) – Per formare i leader del futuro non basta una formazione di alto livello, ma è essenziale confrontarsi con i leader di oggi e apprendere direttamente dalla loro esperienza, perché siano fonte di motivazione per la crescita personale e professionale degli studenti. E’ questo l’obiettivo degli “Ispirational talks” che il Milano Luiss Hub organizza regolarmente nel proprio spazio multifunzionale aperto nel 2018 nel cuore del Distretto dell’Innovazione.

“Questo è un luogo che nasce con l’idea di favorire una contaminazione fra progetti, idee e persone – spiega Alberto Dell’Acqua, direttore dell’hub di Milano della Luiss Business School – . E favorire anche l’incontro e networking. Noi come Luiss Business School qui a Milano contribuiamo attraverso la nostra proposta formativa a fornire contenuti di Alta formazione per generare nuovi stimoli intellettuali ma anche pratici per chi vuole acquisire nuove competenze nell’ambito manageriale e professionale e contribuiamo anche noi a questa contaminazione che si crea in questo luogo al fine di generare percorsi di innovazione”.

Per gli studenti che si affacciano sul mondo del lavoro è quindi fondamentale la vicinanza fisica al tessuto imprenditoriale milanese e lombardo. Ma la Milano Luiss Hub è anche una piazza di networking che genera opportunità. “E’ molto importante – aggiunge Dell’Acqua – oltre allo studio in aula, all’interazione con i docenti, il confronto ed è molto importante ricevere stimoli costanti dall’esterno. Milano è una città molto dinamica, una città che favorisce questo scambio e tutto questo crea una sorta di humus fertile per l’innovazione e per nuovi percorsi professionali che possono portare anche chi frequenta i nostri corsi a intraprendere carriere non solo a livello nazionale ma anche internazionale”.

La Luiss Business School a Milano si rivolge a studenti italiani e internazionali e a professionisti e dirigenti di esperienza che vogliono approfondire le proprie competenze manageriali e di settore: “Il nostro target è molto ampio – precisa Dell’Acqua – perché noi abbiamo una proposta variegata di Master full time per studenti già laureati che vogliono specializzarsi in alcune materie; abbiamo però anche un’offerta Executive per figure che hanno già alcuni anni di esperienza in ambito professionale e manageriale e vogliono consolidare o irrobustire le loro conoscenze e svilupparne di nuove; e abbiamo anche l’offerta di punta che è rappresentata dai nostri prodotti MBA che qualificano la nostra offerta anche in ambito internazionale”

La Milano Hub Business School da quest’anno amplia l’offerta formativa con un Executive MBA, che permette ai partecipanti di continuare a lavorare e frequentare le lezioni il venerdì e il sabato.