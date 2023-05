Milano Malpensa-Brindisi: si rifiuta di spegnere lo smartphone. Il volo torna indietro

Una donna ha rifiutato di interrompere la videochiamata in cui era impegnata, creando tensione con gli assistenti di volo e gli altri passeggeri.

Momenti di tensione a bordo di un volo Ryanair decollato da Milano Malpensa e diretto a Brindisi a causa di una donna che non voleva chiudere la videochiamata in cui era impegnata.

La donna non ha voluto mettere il suo smartphone in modalità aereo

Il volo era già partito quando la tensione è cresciuta prima con gli altri passeggeri, poi con il personale di bordo, che ha iniziato una faticosa trattativa per convincere la donna a mettere il suo smartphone in modalità aereo. La donna si è continuamente rifiutata di seguire le indicazioni del comandante, minacciando gli assistenti di volo e alcuni altri passeggeri.

Il volo è rientrato a Milano Malpensa e la Polizia ha fatto scendere la donna

Di fronte all’ostinazione della donna, il comandante ha dovuto invertire la rotta del suo volo ed è tornato a Malpensa. Neanche a quel punto la donna ha voluto mettere in modalità aerea il suo smartphone ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per far scendere la donna del velivolo. Il volo è infine ripartito, ma accumulando un ritardo di oltre tre ore.

Leggi anche: Lutto a Cava de’ Tirreni: morto Gianluca Bisogno

Leggi anche: Nuoro, tre gravi incidenti stradali nel giro di poche ore: ecco i dettagli